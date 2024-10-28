Ракетний удар по Кривому Рогу: є постраждалі під час атаки
Київ • УНН
У Кривому Розі стався ракетний удар, внаслідок якого є постраждалі. Наразі триває повітряна тривога, деталі інциденту з'ясовуються.
У результаті російської атаки у Кривому Розі, попередньо, є постраждалі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", - повідомив Лисак.
За його словами, доки ж триває повітряна тривога.
"Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці", - резюмував голова ОВА.
У Кривому Розі пролунав вибух 25.04.24, 13:13 • 22444 перегляди