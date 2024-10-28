Ракетный удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие во время атаки
Киев • УНН
В Кривом Роге произошел ракетный удар, в результате которого есть пострадавшие. Сейчас продолжается воздушная тревога, детали инцидента выясняются.
В результате российской атаки в Кривом Роге, предварительно, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
"Ракетная атака на Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшие. Детали выясняем", - сообщил Лысак.
По его словам, пока же продолжается воздушная тревога.
"Берегите себя - оставайтесь в безопасном месте", - резюмировал председатель ОВА.
В Кривом Роге прогремел взрыв25 апреля 2024, 10:13 • 22352 просмотра