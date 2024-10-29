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Ракетний удар по Кривому Рогу: є загиблий, кількість поранених зросла

Київ • УНН

 • 18721 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув 39-річний чоловік, 12 осіб поранено. Майже зруйновано триповерховий житловий будинок, пошкоджено навколишні будівлі.

Ракетний удар по Кривому Рогу: є загиблий, кількість поранених зросла

Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що внаслідок атаки майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові.

На цей час виявлено 12 поранених - троє в операційній, з них двоє чоловіків - з дуже тяжкими травмами.

На жаль, в операційній лікарні помер хлопець 39 років, що отримав надважку відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі зробили все, що змогли,

- розповів Вілкул.

Крім того, за його словами, довкола місця прильоту дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки і балкони.

Триває аварійно-рятувальна операція.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

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