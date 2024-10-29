Ракетний удар по Кривому Рогу: є загиблий, кількість поранених зросла
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув 39-річний чоловік, 12 осіб поранено. Майже зруйновано триповерховий житловий будинок, пошкоджено навколишні будівлі.
Внаслідок ракетного удару по місту Кривий Ріг загинув чоловік. Кількість постраждалих зросла. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, пише УНН.
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Він зазначив, що внаслідок атаки майже зруйновано триповерховий житловий будинок у щільній багатоквартирній забудові.
На цей час виявлено 12 поранених - троє в операційній, з них двоє чоловіків - з дуже тяжкими травмами.
На жаль, в операційній лікарні помер хлопець 39 років, що отримав надважку відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі зробили все, що змогли,
Крім того, за його словами, довкола місця прильоту дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки і балкони.
Триває аварійно-рятувальна операція.
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