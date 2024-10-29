Кожне рукостискання з путіним надає йому впевненості: Зеленський відреагував на російські удари по Харкову та Кривому Рогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вечірній удар у понеділок по Держпрому в Харкові та Кривому Розі, закликавши до ізоляції рф і посилення тиску, поки не припиниться терор. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.



Кожне рукостискання з військовим злочинцем путіним надає йому впевненості. Кожна люб'язна посмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість