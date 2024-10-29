Кожне рукостискання з путіним надає йому впевненості: Зеленський відреагував на російські удари по Харкову та Кривому Рогу
Київ • УНН
Президент України прокоментував російські удари по Харкову та Кривому Рогу. Він закликав до ізоляції рф та наголосив, що загравання з агресором лише посилює його апетит.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на вечірній удар у понеділок по Держпрому в Харкові та Кривому Розі, закликавши до ізоляції рф і посилення тиску, поки не припиниться терор. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Кожне рукостискання з військовим злочинцем путіним надає йому впевненості. Кожна люб'язна посмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук. Замість того щоб загравати з ним, ми повинні примусити його до миру через нашу колективну рішучість
За словами Зеленського Держпром є однією з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО.
Також він наголосив на ударі агресора по житловому будинку в Кривому Розі та інших українських містах і громадах.
Умиротворення ніколи не приносить миру - воно лише розпалює апетит агресора. Водночас ми маємо ізолювати агресора та посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор. Дотримання загальних принципів рятує людське життя та культурну спадщину. Нехтування ними несе смерть і руйнування,
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 8, серед них поліцейський28.10.24, 23:49 • 17051 перегляд