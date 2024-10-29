Каждое рукопожатие с путиным придает ему уверенности: Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову и Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вечерний удар в понедельник по Госпрому в Харькове и Кривом Роге, призвав к изоляции рф и усилению давления, пока не прекратится террор. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.



Каждое рукопожатие с военным преступником путиным придает ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решимость

По словам Зеленского Госпром является одним из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящимся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

Также он отметил удар агрессора по жилому дому в Кривом Роге и других украинских городах и общинах.

Умиротворение никогда не приносит мира - оно лишь разжигает аппетит агрессора. В то же время мы должны изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор. Соблюдение общих принципов спасает человеческую жизнь и культурное наследие. Пренебрежение ими несет смерть и разрушение,