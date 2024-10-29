Каждое рукопожатие с путиным придает ему уверенности: Зеленский отреагировал на российские удары по Харькову и Кривому Рогу
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал российские удары по Харькову и Кривому Рогу. Он призвал к изоляции рф и подчеркнул, что заигрывание с агрессором только усиливает его аппетит.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вечерний удар в понедельник по Госпрому в Харькове и Кривом Роге, призвав к изоляции рф и усилению давления, пока не прекратится террор. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Каждое рукопожатие с военным преступником путиным придает ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решимость
По словам Зеленского Госпром является одним из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящимся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.
Также он отметил удар агрессора по жилому дому в Кривом Роге и других украинских городах и общинах.
Умиротворение никогда не приносит мира - оно лишь разжигает аппетит агрессора. В то же время мы должны изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор. Соблюдение общих принципов спасает человеческую жизнь и культурное наследие. Пренебрежение ими несет смерть и разрушение,
Количество пострадавших в Харькове возросло до 8, среди них полицейский28 октября 2024, 21:49 • 2231 просмотр