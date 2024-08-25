Ракетный удар по Балаклее: повреждены дома, пострадал мужчина

Вечером российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору города Балаклея на Харьковщине. В результате атаки были разрушены и повреждены несколько жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

На территории двух частных домовладений возникли пожары, которые охватили два жилых дома, гараж и легковой автомобиль на общей площади более 170 квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня на другие жилые дома. В результате удара пострадал 55-летний мужчина.

Спасатели призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла до шістьох