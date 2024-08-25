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Ракетний удар по Балаклії: пошкоджено будинки, постраждав чоловік

Київ • УНН

 • 26198 перегляди

Російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено споруди та автомобілі, виникли пожежі, постраждав 55-річний чоловік.

Ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору міста Балаклія на Харківщині. Внаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків, господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН

Деталі

На території двох приватних домоволодінь виникли пожежі, які охопили два житлові будинки, гараж та легковий автомобіль на загальній площі понад 170 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на інші житлові будинки. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік.

Рятувальники закликають мешканців регіону бути обережними та дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог.

Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла до шістьох25.08.24, 07:30 • 25593 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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