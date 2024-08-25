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Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла до шістьох

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Під час нічного ракетного обстрілу Слобідського району Харкова постраждало шість людей. Зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще десять, а також відбулася атака на газогін, що спричинила пожежу.

Внаслідок нічного ракетного обстрілу по Слобідському району Харкова кількість постраждалих зросла до шістьох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграмі, передає УНН.

Деталі

"Наразі маємо інформацію про шістьох постраждалих після прильоту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Прильотів" було два. Перший у Слобідському районі, де постраждало 6 людей. 2 приватних будинки повністю зруйновано, ще 10 - пошкоджено.

Друга атака відбулась по газогону - там спалахнула пожежа, яку на даний час локазілували вогнеборці.

Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині23.08.24, 12:51 • 18631 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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