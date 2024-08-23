Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині
Київ • УНН
Російські окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані Харківської області о 7:30. Внаслідок атаки зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд, інформації про постраждалих наразі немає.
У Харківській області російські війська вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані, зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд, повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у п'ятницю, пише УНН.
Сьогодні о 7:30 російські окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані. Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих на теперішній час не надходила
Двох загиблих внаслідок авіаудару на Харківщині витягли з-під завалів - ДСНС23.08.24, 09:56 • 24122 перегляди