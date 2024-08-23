Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині

У Харківській області російські війська вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані, зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд, повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні о 7:30 російські окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані. Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих на теперішній час не надходила