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Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині

Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині

Київ • УНН

 • 18631 перегляди

Російські окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані Харківської області о 7:30. Внаслідок атаки зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд, інформації про постраждалих наразі немає.

У Харківській області російські війська вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані, зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд, повідомив очільник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні о 7:30 російські окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані. Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих на теперішній час не надходила

- написав Задоренко у Telegram.

Двох загиблих внаслідок авіаудару на Харківщині витягли з-під завалів - ДСНС23.08.24, 09:56 • 24122 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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