Двох загиблих внаслідок авіаудару на Харківщині витягли з-під завалів - ДСНС
Київ • УНН
Рятувальники деблокували тіла двох загиблих з-під завалів після ворожого авіаудару в Харківській області. Удар було завдано по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району.
З-під завалів після ворожого авіаудару в Харківській області рятувальники деблокували тіла двох загиблих, повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1963 років народження", - повідомили у ДСНС.
Доповнення
Сьогодні вночі ворог завдав удару попередньо керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м.