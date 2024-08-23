Двух погибших в результате авиаудара в Харьковской области вытащили из-под завалов - ГСЧС
Киев • УНН
Спасатели деблокировали тела двух погибших из-под завалов после вражеского авиаудара в Харьковской области. Удар был нанесен по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района.
Из-под завалов после вражеского авиаудара в Харьковской области спасатели деблокировали тела двух погибших, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
«Из-под завалов разрушенного дома спасатели изъяли тела двух погибших: мужчины и женщины 1963 года рождения», - сообщили в ГСЧС.
Дополнение
Сегодня ночью враг нанес удар предварительно управляемой авиабомбой по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района. Произошли разрушения частных жилых домов. Кроме того, возник пожар в здании на площади 80 кв. м.