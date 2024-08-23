Тіло чоловіка витягли з-під завалів після ворожого авіаудару на Харківщині - ДСНС
Київ • УНН
Ворог завдав авіаудару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження, ймовірно, під завалами є ще одна людина.
У Харківській області після ворожого авіаційного удару по житловому сектору з-під завалів деблокували тіло чоловіка, повідомили у п'ятницю у ДСНС України, пише УНН.
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Сьогодні вночі ворог завдав удару попередньо керованою авіабомбою по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Сталися руйнації приватних житлових будинків. Окрім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м, вказали у ДСНС.
"З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Ймовірно, під завалами є людина", - ідеться у повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Раніше
Повідомлялося, що вночі у Борівській громаді, у селі Богуславка, внаслідок обстрілу горіли будинки, було відомо про постраждалу 78-річну жінку і повідомлялося, що під завалами, ймовірно, знаходиться літній чоловік.