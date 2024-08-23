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На Харківщині вночі через обстріл рф горіли будинки: є постраждалі, під завалами може бути людина

Київ • УНН

 • 30649 перегляди

Російські війська обстріляли населені пункти Харківської області. Горіли будинки, є постраждалі. У селищі Богуславка під завалами може знаходитися літній чоловік.

російські війська у ніч на 23 серпня тричі обстріляли населені пункти Харківської області, унаслідок чого горіли будинки. Постраждало двоє людей. У селищі  Богуславка під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Про це у п'ятницю повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

За словами Синєгубова, ворожі обстріли фіксувались: 

  • 23 серпня 04:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на пл. 200м.кв.
  •  23 серпня 03:38 Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки Постраждала 78-річна. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. 
  •  23 серпня 03:30 с. Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранено 46-річного чоловіка.
  •  15:47 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, поблизу  с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на орієнтовній площі 5 га.
  •  15:42  Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, м. Богодухів. Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне підприємство, шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали 8 людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік.
  •  15:42 Богодухівська ТГ, с. Семенів Яр. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі. 2 га. 
  •  13:30 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіли покинуті будинки.
  •  11:35 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу горить приватний будинок.
  •  11:20 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Попередньо внаслідок мінометного обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждав 65-річний чоловік.
  •  08:30 Куп'янський р-н, Шевченківська ТГ, с. Одрадне. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: жертв немає23.08.24, 07:57 • 23734 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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