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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине ночью из-за обстрела рф горели дома: есть пострадавшие, под завалами может быть человек

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 06:07  •  21858 просмотра

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Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области. Горели дома, есть пострадавшие. В поселке Богуславка под завалами может находиться пожилой мужчина.

российские войска в ночь на 23 августа трижды обстреляли населенные пункты Харьковской области, в результате чего горели дома. Пострадало два человека. В поселке  Богуславка под завалами вероятно находится пожилой мужчина. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировались: 

  • 23 августа 04:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Шийковка. В результате обстрела горела трава на пл. 200м.кв.
  •  23 августа 03:38 Боровская ТГ, с. Богуславка. Вследствие обстрела горели дома Пострадала 78-летняя женщина. Под завалами вероятно находится пожилой мужчина. Продолжаются спасательные работы. 
  •  23 августа 03:30 с. Колесниковка. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Ранен 46-летний мужчина.
  •  15:47 Изюмский р-н, Боровская ТГ, вблизи  с. Новоплатоновка. В результате обстрела горела лесная подстилка на ориентировочной площади 5 га.
  •  15:42  Богодуховский р-н, Богодуховская ТГ, г. Богодухов. В результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено частное предприятие, шесть частных домов, два многоквартирных дома, четыре автомобиля. Пострадали 8 человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.
  •  15:42 Богодуховская ТГ, с. Семенов Яр. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади. 2 га. 
  •  13:30 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горели заброшенные дома.
  •  11:35 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела горит частный дом.
  •  11:20 Купянский район, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. Предварительно в результате минометного обстрела горела хозяйственная постройка. Повреждена гражданская инфраструктура. Пострадал 65-летний мужчина.
  •  08:30 Купянский р-н, Шевченковская ТГ, с. Отрадное. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

Миколаївщина зазнала ворожих обстрілів: жертв немає23 августа 2024, 04:57 • 18007 просмотров

Татьяна Краевская

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