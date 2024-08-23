Тело мужчины извлекли из-под завалов после вражеского авиаудара в Харьковской области - ГСЧС
Киев • УНН
Враг нанес авиаудар по прифронтовому населенному пункту Боровской громады. Из-под завалов разрушенного дома спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1963 года рождения, вероятно, под завалами есть еще один человек.
В Харьковской области после вражеского авиационного удара по жилому сектору из-под завалов деблокировали тело мужчины, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня ночью враг нанес удар предварительно управляемой авиабомбой по прифронтовому населенному пункту Боровской громады Изюмского района. Произошли разрушения частных жилых домов. Кроме того, возник пожар в здании на площади 80 кв. м, указали в ГСЧС.
«Из-под завалов разрушенного дома спасатели изъяли тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Вероятно, под завалами есть человек», - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Ранее
Сообщалось, что ночью в Боровской громаде, в селе Богуславка, в результате обстрела горели дома, было известно о пострадавшей 78-летней женщине и сообщалось, что под завалами, вероятно, находится пожилой мужчина.