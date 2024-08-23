Киев • УНН
Российские оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани Харьковской области в 7:30. В результате атаки разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек, информации о пострадавших пока нет.
В Харьковской области российские войска утром ударили КАБом по Казачьей Лопани, разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек, сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в пятницу, пишет УНН.
Сегодня в 7:30 российские оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани. В результате удара разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала
Двох загиблих внаслідок авіаудару на Харківщині витягли з-під завалів - ДСНС23 августа 2024, 06:56 • 21748 просмотров