Ракетный удар по Харькову: количество раненых возросло до шести

В результате ночного ракетного обстрела по Слободскому району Харькова количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Телеграмме, передает УНН.

Детали

«Сейчас есть информация о шести пострадавших после прилета», - говорится в сообщении.

Напомним,

Прилетов» было два. Первый в Слободском районе, где пострадали 6 человек. 2 частных дома полностью разрушены, еще 10 - повреждены.

Вторая атака состоялась по газопроводу - там вспыхнул пожар, который в настоящее время локализовали пожарные.

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