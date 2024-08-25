Ракетный удар по Харькову: количество раненых возросло до шести
Киев • УНН
Во время ночного ракетного обстрела Слободского района Харькова пострадало шесть человек. Разрушены два частных дома, повреждены еще десять, а также произошла атака на газопровод, повлекшая пожар.
В результате ночного ракетного обстрела по Слободскому району Харькова количество пострадавших возросло до шести. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Телеграмме, передает УНН.
Детали
«Сейчас есть информация о шести пострадавших после прилета», - говорится в сообщении.
Напомним,
Прилетов» было два. Первый в Слободском районе, где пострадали 6 человек. 2 частных дома полностью разрушены, еще 10 - повреждены.
Вторая атака состоялась по газопроводу - там вспыхнул пожар, который в настоящее время локализовали пожарные.
Війська рф вранці вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині23 августа 2024, 09:51 • 17946 просмотров