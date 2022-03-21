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Ракетные удары по военному полигону в Ровенской области: есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В результате двух ракетных ударов по одному из военных полигонов в Ровенской области есть несколько раненых человек. Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Буквально недавно по Ровенской области россия нанесла ракетные удары. Неподалеку от Ровно был поражен один из объектов, не называем какой пока что. По предварительной информации, есть несколько раненых", - сказал Третьяк.

Дополнение

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль указывал, что оккупанты обстреляли один из военных полигонов в Ровенской области.

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