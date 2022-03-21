Ракетные удары по военному полигону в Ровенской области: есть раненые

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"Буквально недавно по Ровенской области россия нанесла ракетные удары. Неподалеку от Ровно был поражен один из объектов, не называем какой пока что. По предварительной информации, есть несколько раненых", - сказал Третьяк.

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Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль указывал, что оккупанты обстреляли один из военных полигонов в Ровенской области.