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Ракетні удари по військовому полігону на Рівненщині: є поранені

Ракетні удари по військовому полігону на Рівненщині: є поранені

Київ • УНН

 • 254526 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Внаслідок двох ракетних ударів по одному з військових полігонів у Рівненській області є декілька поранених осіб. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Буквально нещодавно по Рівненщині росія завдала ракетних ударів. Неподалік Рівного був уражений один з об’єктів, не називаємо котрий поки що. За попередньою інформацією, є кілька поранених", - сказав Третяк.

Доповнення

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль вказував, що окупанти обстріляли один з військових полігонів в Рівненській області.

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