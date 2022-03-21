Ракетні удари по військовому полігону на Рівненщині: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Внаслідок двох ракетних ударів по одному з військових полігонів у Рівненській області є декілька поранених осіб. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Буквально нещодавно по Рівненщині росія завдала ракетних ударів. Неподалік Рівного був уражений один з об’єктів, не називаємо котрий поки що. За попередньою інформацією, є кілька поранених", - сказав Третяк.
Доповнення
Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль вказував, що окупанти обстріляли один з військових полігонів в Рівненській області.