Ракетні удари по військовому полігону на Рівненщині: є поранені

Цитата

"Буквально нещодавно по Рівненщині росія завдала ракетних ударів. Неподалік Рівного був уражений один з об’єктів, не називаємо котрий поки що. За попередньою інформацією, є кілька поранених", - сказав Третяк.

Доповнення

Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль вказував, що окупанти обстріляли один з військових полігонів в Рівненській області.