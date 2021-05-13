Ракетные обстрелы Израиля: Госавиаслужба Украины изменила оценку рисков безопасности

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 53239 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 106049 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 118458 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 293661 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 170750 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 441948 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 331605 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221431 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247902 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256938 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 38567 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 73823 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 58413 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 32406 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 28026 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 59243 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 74657 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 169668 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 293636 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 441932 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 3712 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22571 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30927 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60391 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83479 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Ракетные обстрелы Израиля: Госавиаслужба Украины изменила оценку рисков безопасности

Киев • УНН

 • 21396 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Государственная авиационная служба Украины изменила общую оценку угроз и рисков авиационной безопасности. В списке государств, полеты в которые на сегодня ограничены, появилась Государство Израиль, передает УНН.

Ракетные обстрелы Израиля: Госавиаслужба Украины изменила оценку рисков безопасности

Детали

Так, в списке стран, полеты в аэропорты которых на сегодня ограничены, в частности есть следующие государства Азиатского и Азиатско-Тихоокеанского региона:

• Исламская Республика Афганистан.
• Республика Ирак.
• Провинции Ван, Диярбакыр, Килис, Сиирт, Стамбул, Хатай, Стамбул, Бингель, Битлис, Газиантеп, Хаккари, Мардин, Тунджели и Ширнак (Турецкая Республика).
• Исламская Республика Пакистан.
• Королевство Саудовская Аравия.
• Республика Йемен (исключая аэропорта г. Сана., г. Сана, как административной единицы регионов Эль-Джауф, Саада и Мариб).
• Союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх, штаты Тамилнад, Телангана и Керала (Республика Индия).
• Республика Индонезия.
• Исламская Республика Иран.
• Государство Израиль.

Также в этом списке есть ряд стран Африки, территория Нагорного Карабаха и приграничные регионы, Республика Колумбия и Боливарианская Республика Венесуэла.

Отмечается, что полеты в указанные регионы разрешены в случае снижения рисков до уровня критерия приемлемости “Приемлемый”.

Что было раньше

На фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газы правительство решило закрыть международный аэропорт Бен-Гуриона для прибывающих рейсов, перенаправляя их в аэропорт Рамон, расположенный на юге страны.

Контекст

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе обмениваются ударами, которые последовали за волнениями в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими в начале мая. Согласно имеющейся информации, в Газе жертвами бомбардировок и артобстрелов стали около 40 палестинцев, более 230 человек пострадали. Сообщалось также о пяти погибших во время ракетного обстрела израильтян.

Отметим, ранее из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуации рейс авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и отправился в сторону Кипра.

Подробнее о последних событиях конфликта вы можете прочитать в материале УНН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70