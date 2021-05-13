Ракетные обстрелы Израиля: Госавиаслужба Украины изменила оценку рисков безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Государственная авиационная служба Украины изменила общую оценку угроз и рисков авиационной безопасности. В списке государств, полеты в которые на сегодня ограничены, появилась Государство Израиль, передает УНН.
Детали
Так, в списке стран, полеты в аэропорты которых на сегодня ограничены, в частности есть следующие государства Азиатского и Азиатско-Тихоокеанского региона:
• Исламская Республика Афганистан.
• Республика Ирак.
• Провинции Ван, Диярбакыр, Килис, Сиирт, Стамбул, Хатай, Стамбул, Бингель, Битлис, Газиантеп, Хаккари, Мардин, Тунджели и Ширнак (Турецкая Республика).
• Исламская Республика Пакистан.
• Королевство Саудовская Аравия.
• Республика Йемен (исключая аэропорта г. Сана., г. Сана, как административной единицы регионов Эль-Джауф, Саада и Мариб).
• Союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх, штаты Тамилнад, Телангана и Керала (Республика Индия).
• Республика Индонезия.
• Исламская Республика Иран.
• Государство Израиль.
Также в этом списке есть ряд стран Африки, территория Нагорного Карабаха и приграничные регионы, Республика Колумбия и Боливарианская Республика Венесуэла.
Отмечается, что полеты в указанные регионы разрешены в случае снижения рисков до уровня критерия приемлемости “Приемлемый”.
Что было раньше
На фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газы правительство решило закрыть международный аэропорт Бен-Гуриона для прибывающих рейсов, перенаправляя их в аэропорт Рамон, расположенный на юге страны.
Контекст
С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе обмениваются ударами, которые последовали за волнениями в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими в начале мая. Согласно имеющейся информации, в Газе жертвами бомбардировок и артобстрелов стали около 40 палестинцев, более 230 человек пострадали. Сообщалось также о пяти погибших во время ракетного обстрела израильтян.
Отметим, ранее из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуации рейс авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива, развернулся и отправился в сторону Кипра.
Подробнее о последних событиях конфликта вы можете прочитать в материале УНН.