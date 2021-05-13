Через ракетні обстріли Ізраїль перенаправляє рейси з Бен-Гуріона в аеропорт Рамона
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На фоні ракетного обстрілу з боку сектора Гази уряд закриває міжнародний аеропорт Бен-Гуріона для прибуваючих рейсів, перенаправляючи їх в аеропорт Рамон, розташований на півдні країни. Про це повідомляє видання The Times of Israel, пише УНН.
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Як передає видання, прибуваючі літаки повинні приземлятися в аеропорту Рамон на півдні. Після висадки пасажирів вони повинні назад летіти в аеропорт Бен-Гуріон, щоб забрати нових.
Видання зазначає, що в 9:08 ранку три ракети впали в кібуці недалеко від Гази, розташованому недалеко від кордону з південним сектором.
Контекст
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала 600 військових цілей в секторі Газа.
Країни Європи в РБ ООН закликали Ізраїль до стриманості при діях в Газі.