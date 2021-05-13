Через ракетні обстріли Ізраїль перенаправляє рейси з Бен-Гуріона в аеропорт Рамона

Деталі

Як передає видання, прибуваючі літаки повинні приземлятися в аеропорту Рамон на півдні. Після висадки пасажирів вони повинні назад летіти в аеропорт Бен-Гуріон, щоб забрати нових.

Видання зазначає, що в 9:08 ранку три ракети впали в кібуці недалеко від Гази, розташованому недалеко від кордону з південним сектором.

Контекст

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала 600 військових цілей в секторі Газа.

Країни Європи в РБ ООН закликали Ізраїль до стриманості при діях в Газі.