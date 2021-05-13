Из-за ракетных обстрелов Израиль перенаправляет рейсы из Бен-Гуриона в аэропорт Рамона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газы правительство закрывает международный аэропорт Бен-Гуриона для прибывающих рейсов, перенаправляя их в аэропорт Рамон, расположенный на юге страны. Об этом сообщает издание The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Как передаёт издание, прибывающие самолеты должны приземляться в аэропорту Рамон на юге. После высадки пассажиров они должны обратно лететь в аэропорт Бен-Гурион, чтобы забрать новых.
Издание отмечает, что в 9:08 утра три ракеты упали в кибуце недалеко от Газы, расположенном недалеко от границы с южным сектором.
Контекст
Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала 600 военных целей в секторе Газа.
Страны Европы в СБ ООН призвали Израиль к сдержанности при действиях в Газе.