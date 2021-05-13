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Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала 600 військових цілей у секторі Гази

Київ • УНН

 • 20509 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Палестинські радикали з сектора Газа випустили з початку цього тижня по Ізраїлю більше 1,6 тис. ракет, ізраїльські військові у відповідь вразили за цей час 600 військових цілей на території приморського палестинського анклаву. Про це повідомив у четвер на брифінгу для іноземних журналістів офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, пише УНН з посиланням на ефіри місцевих ЗМІ.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала 600 військових цілей у секторі Гази

Деталі

“Більше 1,6 тис. ракет випущені з сектора Газа по різних містах Ізраїлю за декілька днів, у відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила на цей момент більше 600 військових цілей радикалів в секторі”, — сказав Конрікус. Він вказав, що з понеділка в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа в Ізраїлі загинули шість цивільних осіб і один військовослужбовець. За словами Конрікуса, військові в ході операцій ліквідували близько трьох десятків оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламського джихаду”, включаючи декілька високопоставлених керівників.

Армія оборони Ізраїлю “продовжує завдавати ударів по терористичним об’єктам в секторі Газа і далі діятиме в міру необхідності”, вказали в четвер в армійській пресслужбі. “ХАМАС навмисно розміщує військові об’єкти посеред густонаселених цивільних районів сектора Газа. Армія оборони Ізраїлю вживає всіх можливих заходів обережності, щоб не завдати шкоди мирним жителям під час бойових дій”, — додали там.

In the last 3 days
Hamas has fired 1,500+ rockets
from Gaza all the way into Israel,
terrorizing civilians as far as 90 miles away.

Hamas, expect a response.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Масовані ракетні обстріли Ізраїлю з сектора Газа почалися в понеділок увечері. Ізраїльські військові незабаром завдали перші удари по військових об’єктах радикалів на території палестинського приморського анклаву.

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