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Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала 600 военных целей в секторе Газа

Киев • УНН

 • 20509 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с начала этой недели по Израилю более 1,6 тыс. ракет, израильские военные в ответ поразили за это время 600 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Об этом сообщил в четверг на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, пишет УНН со ссылкой на эфиры местных СМИ.

Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала 600 военных целей в секторе Газа

Детали

“Более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за несколько дней, в ответ Армия обороны Израиля поразила к настоящему моменту более 600 военных целей радикалов в секторе”, — сказал Конрикус. Он указал, что с понедельника в результате ракетных обстрелов из сектора Газа в Израиле погибли шесть гражданских лиц и один военнослужащий. По словам Конрикуса, военные в ходе операций ликвидировали порядка трех десятков оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, включая несколько высокопоставленных руководителей.

Армия обороны Израиля “продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа и далее действовать по мере необходимости”, указали в четверг в армейской пресс-службе. “ХАМАС намеренно размещает военные объекты посреди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий”, — добавили там.

In the last 3 days
Hamas has fired 1,500+ rockets
from Gaza all the way into Israel,
terrorizing civilians as far as 90 miles away.

Hamas, expect a response.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа начались в понедельник вечером. Израильские военные вскоре нанесли первые ответные удары по военным объектам радикалов на территории палестинского приморского анклава.

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