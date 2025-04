Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала 600 военных целей в секторе Газа

Детали

“Более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за несколько дней, в ответ Армия обороны Израиля поразила к настоящему моменту более 600 военных целей радикалов в секторе”, — сказал Конрикус. Он указал, что с понедельника в результате ракетных обстрелов из сектора Газа в Израиле погибли шесть гражданских лиц и один военнослужащий. По словам Конрикуса, военные в ходе операций ликвидировали порядка трех десятков оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, включая несколько высокопоставленных руководителей.

Армия обороны Израиля “продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа и далее действовать по мере необходимости”, указали в четверг в армейской пресс-службе. “ХАМАС намеренно размещает военные объекты посреди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий”, — добавили там.

In the last 3 days

Hamas has fired 1,500+ rockets

from Gaza all the way into Israel,

terrorizing civilians as far as 90 miles away.



Hamas, expect a response.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа начались в понедельник вечером. Израильские военные вскоре нанесли первые ответные удары по военным объектам радикалов на территории палестинского приморского анклава.

Ситуация за последние сутки: