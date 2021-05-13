Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала 600 военных целей в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с начала этой недели по Израилю более 1,6 тыс. ракет, израильские военные в ответ поразили за это время 600 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Об этом сообщил в четверг на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, пишет УНН со ссылкой на эфиры местных СМИ.
Детали
“Более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за несколько дней, в ответ Армия обороны Израиля поразила к настоящему моменту более 600 военных целей радикалов в секторе”, — сказал Конрикус. Он указал, что с понедельника в результате ракетных обстрелов из сектора Газа в Израиле погибли шесть гражданских лиц и один военнослужащий. По словам Конрикуса, военные в ходе операций ликвидировали порядка трех десятков оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, включая несколько высокопоставленных руководителей.
Армия обороны Израиля “продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа и далее действовать по мере необходимости”, указали в четверг в армейской пресс-службе. “ХАМАС намеренно размещает военные объекты посреди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий”, — добавили там.
In the last 3 days
Hamas has fired 1,500+ rockets
from Gaza all the way into Israel,
terrorizing civilians as far as 90 miles away.
Hamas, expect a response.
Массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа начались в понедельник вечером. Израильские военные вскоре нанесли первые ответные удары по военным объектам радикалов на территории палестинского приморского анклава.
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