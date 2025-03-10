Українці минулого року могли сплатити до бюджету Польщі близько 4 млрд доларів

Українські мігранти у 2024 році могли внести до бюджету Польщі майже 15,1 млрд злотих (майже 4 млрд доларів). Про це свідчать дані Банку крайового господарства BGK, передає УНН.

У рамках програми "Сім'я 800 плюс" у 2024 році було виплачено понад понад 2,8 млрд злотих (686,5 млн доларів) для 292 тис. дітей з українським громадянством, які перебувають у Польщі. Це становило приблизно 4% від загальної вартості виплат у рамках програми. Водночас внески на соціальне страхування сплатили 794 тис. українців, що становило 5% від усіх застрахованих осіб. Беручи до уваги орієнтовну вартість податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна зробити висновок, що на кожен 1 злотий отриманий громадянами України в рамках програми "Сім'я 800 плюс", мігранти сплачували до польського державного бюджету державного бюджету приблизно 5,4 злотих - йдеться у звіті.

Загалом же вказується, що можна припустити, що мігранти з України могли б сприяти збільшенню надходжень до польського бюджету приблизно на 15,1 млрд злотих у 2024 році.

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