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Українці минулого року могли сплатити до бюджету Польщі близько 4 млрд доларів

Київ • УНН

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Українські мігранти у 2024 році внесли до бюджету Польщі близько 15,1 млрд злотих. На кожен злотий соціальних виплат українці сплачують 5,4 злотих податків до польського бюджету.

Українці минулого року могли сплатити до бюджету Польщі близько 4 млрд доларів

Українські мігранти у 2024 році могли внести до бюджету Польщі майже 15,1 млрд злотих (майже 4 млрд доларів). Про це свідчать дані Банку крайового господарства BGK, передає УНН.

У рамках програми "Сім'я 800 плюс" у 2024 році було виплачено понад понад 2,8 млрд злотих (686,5 млн доларів) для 292 тис. дітей з українським громадянством, які перебувають у Польщі. Це становило приблизно 4% від загальної вартості виплат у рамках програми. Водночас внески на соціальне страхування сплатили 794 тис. українців, що становило 5% від усіх застрахованих осіб. Беручи до уваги орієнтовну вартість податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна зробити висновок, що на кожен 1 злотий отриманий громадянами України в рамках програми "Сім'я 800 плюс", мігранти сплачували до польського державного бюджету державного бюджету приблизно 5,4 злотих 

- йдеться у звіті.

Загалом же вказується, що можна припустити, що мігранти з України могли б сприяти збільшенню надходжень до польського бюджету приблизно на 15,1 млрд злотих у 2024 році.

Нагадаємо

Сейм Польщі ухвалив закон, який обмежує право на притулок для іноземців. Закон дозволяє тимчасово обмежити прийом заяв на міжнародний захист на термін до 60 днів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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