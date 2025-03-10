Украинцы в прошлом году могли внести в бюджет Польши около 4 миллиардов долларов
Киев • УНН
Украинские мигранты в 2024 году внесли в бюджет Польши около 15,1 миллиарда злотых. На каждый злотый социальных выплат украинцы платят 5,4 злотых налогов в польский бюджет.
Украинские мигранты в 2024 году могли внести в бюджет Польши почти 15,1 млрд злотых (почти 4 млрд долларов). Об этом свидетельствуют данные Банка krajowego gospodarstwa BGK, передает УНН.
В рамках программы "Семья 800 плюс" в 2024 году было выплачено более 2,8 млрд злотых (686,5 млн долларов) для 292 тыс. детей с украинским гражданством, которые находятся в Польше. Это составило примерно 4% от общей стоимости выплат в рамках программы. В то же время взносы на социальное страхование уплатили 794 тыс. украинцев, что составило 5% от всех застрахованных лиц. Учитывая ориентировочную стоимость налогов, уплаченных в Польше мигрантами из Украины, можно сделать вывод, что на каждый 1 злотый, полученный гражданами Украины в рамках программы "Семья 800 плюс", мигранты уплачивали в польский государственный бюджет примерно 5,4 злотых
В целом же указывается, что можно предположить, что мигранты из Украины могли бы способствовать увеличению поступлений в польский бюджет примерно на 15,1 млрд злотых в 2024 году.
Напомним
Сейм Польши принял закон, который ограничивает право на убежище для иностранцев. Закон позволяет временно ограничить прием заявлений на международную защиту на срок до 60 дней.