Ракетні обстріли Ізраїлю: Державіаслужба України змінила оцінку ризиків безпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Державна авіаційна служба України змінила загальну оцінку загроз та ризиків авіаційній безпеці. У списку держав, польоти до яких на сьогодні обмежено, з’явилась Держава Ізраїль, передає УНН.
Деталі
Так, у списку країн, польоти до аеропортів яких на сьогодні обмежено, зокрема є наступні держави Азійського та Азійсько-Тихоокеанського регіону:
• Ісламська Республіка Афганістан.
• Республіка Ірак.
• Провінції Ван, Діярбакир, Кіліс, Сіїрт, Шанлиурфа, Хатай, Батман, Бінгьол, Бітліс, Газіантеп,Хаккарі, Мардин, Тунджелі та Ширнак (Турецька Республіка).
• Ісламська Республіка Пакистан.
• Королівство Саудівська Аравія.
• Республіка Ємен (за виключенням аеропорту м. Сана, м. Сана, як адміністративної одиниці, регіонів Ель-Джауф, Саада та Маріб).
• Союзні території Джамму і Кашмір та Ладакх, штати Тамілнад, Телангана та Керала (Республіка Індія).
• Республіка Індонезія.
• Ісламська Республіка Іран.
• Держава Ізраїль.
Також до цього списку належить низка країн Африки, територія Нагорного Карабаху та прикордонні регіони, Республіка Колумбія та Боліваріанська Республіка Венесуела.
Зазначаеться, що польоти в зазначені регіони дозволено у разі зниження ризиків до рівня критерію прийнятності “Прийнятний”.
Що було раніше
На фоні ракетного обстрілу з боку сектора Гази уряд вирішив закрити міжнародний аеропорт Бен-Гуріона для прибуваючих рейсів, перенаправляючи їх в аеропорт Рамон, розташований на півдні країни.
Контекст
З понеділка ізраїльська армія і палестинські угруповання в секторі обмінюються ударами, які послідували за заворушеннями у мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що спалахнули на початку травня. Згідно з наявною інформацією, в Газі жертвами бомбардувань і артобстрілів стали близько 40 палестинців, понад 230 осіб постраждали. Повідомлялося також про п’ятьох загиблих під час ракетного обстрілу ізраїльтян.
Зауважимо, раніше через ракетні обстріли та напружену ситуацію рейс авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що прямував з Борисполя, не долетівши до Тель-Авіва, розвернувся та вирушив в бік Кіпру.
Детальніше про останні події конфлікту ви можете прочитати в матеріалі УНН.