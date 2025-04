Новий виток загострення між Ізраїлем та Палестиною. Головне

Що відбувається в регіоні. Загальна картина

Наразі триває загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Представники ХАМАС повідомили, що випустили в бік Тель-Авіва понад 200 ракет за останній вечір. Втім, армія Ізраїля повідомляє про понад 1 тис. ракет випущених з початку обстрілів. Система ППО “Залізний купол” змогла перехопити більшу частину з них, втім деякі ракети досягли цілі і почали розриватися в житлових кварталах.

“850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому секторі Газа”, — заявив представник ЦАХАЛ в ефірі 7-го телеканалу.

Як повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю, у відповідь було по сектору Газа було завдано удар по складах бойовиків. За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, в результаті авіаударів Ізраїлю загинула щонайменше 21 людина.

The last 24 hours in Israel: pic.twitter.com/XzajmMGxhW

Нові сутички біля Храмової гори

Новий виток протистояння знову розгорівся в Східному Єрусалимі. Напередодні біля Храмової гори і в кварталі Шейх Джаррах за рішенням ізраїльського суду почалося виселення кількох арабських сімей. Застосування сили ізраїльською поліцією призвело до масових заворушень і зіткнень. Мер міста Лод повідомив, що через заворушення влади повністю втратили контроль над містом і попросив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху ввести війська.

Нові обстріли

Увечері 11 травня угрупування ХАМАС знову почало обстріл. Цього разу мова йде не про запуск декількох окремих ракет, а про масовані атаки. Угруповання повідомила, що всього в сторону лише Тель-Авіва було запущено 137 снарядів. Видання The Times of Israel називає обстріл наймасштабнішим в історії міста.

У місті зазвучали сирени повітряної тривоги, люди почали ховатися в притулках. На кадрах з Тель-Авіва видно, що майже все небо заповнене слідами запущених снарядів і розривами протиракет.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

Система ПРО “Залізний купол” змогла перехопити частину снарядів, але деякі досягли мети і почали розриватися в житлових кварталах. У Холоні, передмісті Тель-Авіва, ракета розірвалася поруч з групою очевидців, які знімали атаку на камеру.

Всі польоти з аеропорту Бен-Гуріон були тимчасово припинені, з будівлі аеропорту почалася евакуація. деякий час всі рейси, що прямують до аеропорту Тель-Авіва перенаправлялись на Кіпр, зокрема і рейси українських авіакомпаній. В цілому, робота аеропорту була зупинена більш ніж на годину.

Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Ашкелоні, загинули дві жінки. Ще один вибух стався в школі, але учнів там в цей момент не було, ніхто не постраждав.

Під Ашкелон в результаті обстрілу загорівся резервуар з нафтопродуктами, що відноситься до інфраструктури Трансізраільского трубопроводу.

The Trans-Israel pipeline was damaged in a rocket strike earlier, currently burning. pic.twitter.com/r3fiUiKo3h

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що починає удари по складах бойовиків в секторі Газа. Військові зазначили, що деякі склади зброї знаходяться в житлових будинках. “ХАМАС хоче поставити вас під загрозу, ми закликаємо вас триматися подалі від місць розміщення зброї ХАМАСу і залишатися в безпечних місцях. Наша мета — тільки терористи”, — йдеться в заяві армії.

За даними міністерства охорони здоров’я Палестини в результаті авіаударів Ізраїлю по сектору Газа загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих є діти, стверджує відомство, передає телеканал Al Jazeera.

Своєю чергою, військові Ізраїлю повідомили у Twitter, що вбили двох високопоставлених представників військової розвідки палестинського ісламського руху ХАМАС.

“Наші винищувачі, спільно зі службою безпеки, нейтралізували ключові фігури розвідки ХАМАС: Хассана Каоджі, главу департаменту безпеки військової розвідки, а також його заступника Ваіла Іссу, главу департаменту контррозвідки”, — йдеться в повідомленні. “Схоже, наші розвіддані були краще”, — додали ізраїльські військові.