Новий виток загострення між Ізраїлем та Палестиною. Головне
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Радикальне угрупування ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю. Кілька людей загинули, аеропорт Бен-Гуріон закривався, а ізраїльська армія у відповідь завдала ударів по сектору Газа. Влада Палестини повідомляє про понад 20 загиблих. Загалом, з початку загострення конфлікту з сектора Газа було випущено понад 1 тис. ракет по території Ізраїлю. Про це читайте в огляді УНН, який спирається на AFP, Times of Israel, палестинське радіо WAFA та публічні дані ізраїльської армії (ЦАХАЛ).
Що відбувається в регіоні. Загальна картина
Наразі триває загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Представники ХАМАС повідомили, що випустили в бік Тель-Авіва понад 200 ракет за останній вечір. Втім, армія Ізраїля повідомляє про понад 1 тис. ракет випущених з початку обстрілів. Система ППО “Залізний купол” змогла перехопити більшу частину з них, втім деякі ракети досягли цілі і почали розриватися в житлових кварталах.
“850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому секторі Газа”, — заявив представник ЦАХАЛ в ефірі 7-го телеканалу.
Як повідомляється у Twitter Армії оборони Ізраїлю, у відповідь було по сектору Газа було завдано удар по складах бойовиків. За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, в результаті авіаударів Ізраїлю загинула щонайменше 21 людина.
The last 24 hours in Israel: pic.twitter.com/XzajmMGxhW— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Нові сутички біля Храмової гори
Новий виток протистояння знову розгорівся в Східному Єрусалимі. Напередодні біля Храмової гори і в кварталі Шейх Джаррах за рішенням ізраїльського суду почалося виселення кількох арабських сімей. Застосування сили ізраїльською поліцією призвело до масових заворушень і зіткнень. Мер міста Лод повідомив, що через заворушення влади повністю втратили контроль над містом і попросив прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху ввести війська.
Нові обстріли
Увечері 11 травня угрупування ХАМАС знову почало обстріл. Цього разу мова йде не про запуск декількох окремих ракет, а про масовані атаки. Угруповання повідомила, що всього в сторону лише Тель-Авіва було запущено 137 снарядів. Видання The Times of Israel називає обстріл наймасштабнішим в історії міста.
У місті зазвучали сирени повітряної тривоги, люди почали ховатися в притулках. На кадрах з Тель-Авіва видно, що майже все небо заповнене слідами запущених снарядів і розривами протиракет.
RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Система ПРО “Залізний купол” змогла перехопити частину снарядів, але деякі досягли мети і почали розриватися в житлових кварталах. У Холоні, передмісті Тель-Авіва, ракета розірвалася поруч з групою очевидців, які знімали атаку на камеру.
Всі польоти з аеропорту Бен-Гуріон були тимчасово припинені, з будівлі аеропорту почалася евакуація. деякий час всі рейси, що прямують до аеропорту Тель-Авіва перенаправлялись на Кіпр, зокрема і рейси українських авіакомпаній. В цілому, робота аеропорту була зупинена більш ніж на годину.
Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Ашкелоні, загинули дві жінки. Ще один вибух стався в школі, але учнів там в цей момент не було, ніхто не постраждав.
Під Ашкелон в результаті обстрілу загорівся резервуар з нафтопродуктами, що відноситься до інфраструктури Трансізраільского трубопроводу.
The Trans-Israel pipeline was damaged in a rocket strike earlier, currently burning. pic.twitter.com/r3fiUiKo3h— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021
WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що починає удари по складах бойовиків в секторі Газа. Військові зазначили, що деякі склади зброї знаходяться в житлових будинках. “ХАМАС хоче поставити вас під загрозу, ми закликаємо вас триматися подалі від місць розміщення зброї ХАМАСу і залишатися в безпечних місцях. Наша мета — тільки терористи”, — йдеться в заяві армії.
За даними міністерства охорони здоров’я Палестини в результаті авіаударів Ізраїлю по сектору Газа загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих є діти, стверджує відомство, передає телеканал Al Jazeera.
Своєю чергою, військові Ізраїлю повідомили у Twitter, що вбили двох високопоставлених представників військової розвідки палестинського ісламського руху ХАМАС.
“Наші винищувачі, спільно зі службою безпеки, нейтралізували ключові фігури розвідки ХАМАС: Хассана Каоджі, главу департаменту безпеки військової розвідки, а також його заступника Ваіла Іссу, главу департаменту контррозвідки”, — йдеться в повідомленні. “Схоже, наші розвіддані були краще”, — додали ізраїльські військові.