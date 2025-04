Новый виток обострения между Израилем и Палестиной. Главное

Что происходит в регионе. Общая картина

Сейчас идет обострение арабо-израильского конфликта. Представители ХАМАС сообщили, что выпустили в сторону Тель-Авива более 200 ракет за последний вечер. Впрочем, армия Израиля сообщает о более 1 тыс. ракет выпущенных с начала обстрелов. Система ПВО “Железный купол” смогла перехватить большую часть из них, впрочем некоторые ракеты достигли цели и начали разрываться в жилых кварталах.

“850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа”, — заявил представитель ЦАХАЛ в эфире 7-го телеканала.

Как сообщается в Twitter Армии обороны Израиля, в ответ было по сектору Газа был нанесен удар по складам боевиков. По данным министерства здравоохранения Палестины, в результате авиаударов Израиля погибли не менее 21 человек.

The last 24 hours in Israel: pic.twitter.com/XzajmMGxhW

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Новые столкновения у Храмовой горы

Новый виток противостояния вновь разгорелся в Восточном Иерусалиме. Накануне у Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей. Применение силы израильской полицией привело к массовым беспорядкам и столкновениям. Мэр города Лод сообщил, что из-за беспорядков власти полностью потеряли контроль над городом и попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху ввести войска.

Новые обстрелы

Вечером 11 мая группировка ХАМАС вновь начала обстрел. На этот раз речь идет не о запуске нескольких отдельных ракет, а о массированных атаках. Группировка сообщила, что всего в сторону только Тель-Авива было запущено 137 снарядов. Издание The Times of Israel называет обстрел масштабным в истории города.

В городе зазвучали сирены воздушной тревоги, люди начали прятаться в убежищах. На кадрах из Тель-Авива видно, что почти все небо заполнено следами запущенных снарядов и разрывами противоракет.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Система ПРО “Железный купол” смогла перехватить часть снарядов, но некоторые достигли цели и начали разрываться в жилых кварталах. В Холоне, пригороде Тель-Авива, ракета разорвалась рядом с группой очевидцев, которые снимали атаку на камеру.

Все полеты из аэропорта Бен-Гурион были временно приостановлены, из здания аэропорта началась эвакуация. некоторое время все рейсы, следующие в аэропорт Тель-Авива перенаправлялись на Кипр, в том числе и рейсы украинских авиакомпаний. В целом, работа аэропорта была остановлена более чем на час.

Одна из ракет попала в жилой дом в Ашкелоне, погибли две женщины. Еще один взрыв произошел в школе, но учеников там в этот момент не было, никто не пострадал.

В Ашкелон в результате обстрела загорелся резервуар с нефтепродуктами, относится к инфраструктуре Трансизраильского трубопровода.

The Trans-Israel pipeline was damaged in a rocket strike earlier, currently burning. pic.twitter.com/r3fiUiKo3h

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2021

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel : pic.twitter.com/xUz3bMuTzz

— Israel Defense Forces (@IDF) May 12, 2021

Армия обороны Израиля сообщила, что начинает удары по складам боевиков в секторе Газа. Военные отметили, что некоторые склады оружия находятся в жилых домах. “ХАМАС хочет поставить вас под угрозу, мы призываем вас держаться подальше от мест размещения оружия ХАМАСа и оставаться в безопасных местах. Наша цель — только террористы”, — говорится в заявлении армии.

По данным министерства здравоохранения Палестины в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 21 человек. Среди погибших есть дети, утверждает ведомство, передает телеканал Al Jazeera.

В свою очередь, военные Израиля сообщили в Twitter, что убили двух высокопоставленных представителей военной разведки палестинского исламского движения ХАМАС.

“Наши истребители, совместно со службой безопасности, нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, глава департамента безопасности военной разведки, а также его заместителя Ваиль Иссу, главу департамента контрразведки”, — говорится в сообщении. “Похоже, наши разведданные были лучше”, — добавили израильские военные.