Рейс МАУ з Києва в Тель-Авів розвернувся і попрямував на Кіпр через обстріли

Деталі

Так, повідомляється, що літак мав прибути о 21:10 до Ізраїлю. Він зробив кілька кіл над Середземним морем, вочевидь чекаючи на дозвіл на посадку від ізраїльської сторони, однак зрештою розвернувся та попрямував в бік Кіпру, куди має прибути близько 22:16.

За даними сервісу, така ж доля чекала і на низку інших рейсів, що прямували до Ізраїлю, зокрема рейсу з Осло.

Due to ongoing rocket attacks on Tel Aviv, flights to TLV near the airport are either holding (#PS777) or diverting (#5C902). Others still en route. https://t.co/u0Mm0gghIl



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Що було раніше

Армія оборони Ізраїлю у вівторок повідомила про запуск понад 600 ракет з сектора Газа в бік Ізраїлю.

Контекст

Різке загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалося з 18:00 за київським часом понеділка, коли стартували масовані обстріли ізраїльських міст з палестинського анклаву, зокрема, не менше шести ракет були запущені по Єрусалиму, одна з них була перехоплена, ще одна впала в районі одного з передмість.

За вечір понеділка з Гази було випущено 150 снарядів, а за ніч вівторка — понад 200.

У відповідь ізраїльські військові вразили за 16 годин близько півтора сотень військових цілей радикальних організацій в секторі, включаючи півтора десятка оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, повідомила армійська пресслужба.