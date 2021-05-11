В Ізраїлі заявили, що радикали з Гази випустили по країні 200 ракет

ukru
Ексклюзив
10:51 • 36317 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 61541 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 122605 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 164423 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 241725 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182385 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175975 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188343 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155117 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160262 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 104358 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102867 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 116646 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 83844 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 106268 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 241725 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 194378 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 289683 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284928 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 411610 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86857 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92858 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 88590 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109513 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118836 перегляди
Актуальне
В Ізраїлі заявили, що радикали з Гази випустили по країні 200 ракет

В Ізраїлі заявили, що радикали з Гази випустили по країні 200 ракет

Київ • УНН

 • 21353 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Палестинські радикали з сектора Газа випустили за ніч по Ізраїлю більше 200 ракет, ізраїльські військові у відповідь вразили 140 військових цілей на території приморського палестинського анклаву. Про це повідомив у вівторок на брифінгу для іноземних журналістів офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, передає УНН.

Цитата

“Більше 200 ракет випущені з сектора Газа по різних містах Ізраїлю за ніч, близько третини з них впали на території самого сектора. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила 140 військових цілей радикалів в секторі, а також ліквідувала близько 15 оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, — сказав він.

Доповнення

Раніше Євросоюз та США засудили ракетну атаку на Ізраїль і закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан і в секторі Газа. Обстріл цивільного населення Ізраїлю ракетами з сектора Газа є абсолютно неприйнятним і веде до подальшої ескалації насильства.

Загострення конфлікту Ізраїлю з палестинцями

Конфлікт Ізраїлю з палестинцями загострився після початку священного для мусульман місяця Рамадан, коли ізраїльські сили безпеки заборонили проведення традиційного вечірнього збору палестинців в Старому місті Єрусалиму. Пізніше ескалація напруженості посприяла загрозі виселення кількох палестинських сімей в Східному Єрусалимі.

7 травня ізраїльська поліція розігнала присутніх там демонстрантів світлошумовими гранатами, потім відбулися зіткнення палестинців з поліцейськими у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. ЗМІ із посиланням на представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця повідомляло, що кількість палестинців, які отримали поранення в сутичках з співробітниками правоохоронних органів Ізраїлю в Східному Єрусалимі, зросла до 612.

10 травня в результаті запеклих зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силовиками знову постраждали сотні людей, близько 50 були госпіталізовані. Після того, як почався ракетний обстріл, ізраїльські військові у відповідь обстріляли цілі в секторі Газа. За даними ЦАХАЛ, в результаті були знищені троє активістів руху ХАМАС. Органи охорони здоров’я в секторі Газа повідомили про 20 убитих палестинців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами