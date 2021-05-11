В Ізраїлі заявили, що радикали з Гази випустили по країні 200 ракет

Загострення конфлікту Ізраїлю з палестинцями
Конфлікт Ізраїлю з палестинцями загострився після початку священного для мусульман місяця Рамадан, коли ізраїльські сили безпеки заборонили проведення традиційного вечірнього збору палестинців в Старому місті Єрусалиму. Пізніше ескалація напруженості посприяла загрозі виселення кількох палестинських сімей в Східному Єрусалимі.
7 травня ізраїльська поліція розігнала присутніх там демонстрантів світлошумовими гранатами, потім відбулися зіткнення палестинців з поліцейськими у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. ЗМІ із посиланням на представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця повідомляло, що кількість палестинців, які отримали поранення в сутичках з співробітниками правоохоронних органів Ізраїлю в Східному Єрусалимі, зросла до 612.
10 травня в результаті запеклих зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силовиками знову постраждали сотні людей, близько 50 були госпіталізовані. Після того, як почався ракетний обстріл, ізраїльські військові у відповідь обстріляли цілі в секторі Газа. За даними ЦАХАЛ, в результаті були знищені троє активістів руху ХАМАС. Органи охорони здоров’я в секторі Газа повідомили про 20 убитих палестинців.