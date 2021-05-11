В Ізраїлі заявили, що радикали з Гази випустили по країні 200 ракет

Цитата

“Більше 200 ракет випущені з сектора Газа по різних містах Ізраїлю за ніч, близько третини з них впали на території самого сектора. У відповідь Армія оборони Ізраїлю вразила 140 військових цілей радикалів в секторі, а також ліквідувала близько 15 оперативників угруповань ХАМАС і “Ісламський джихад”, — сказав він.

Доповнення

Раніше Євросоюз та США засудили ракетну атаку на Ізраїль і закликали негайно припинити насильство на території Західного берега річки Йордан і в секторі Газа. Обстріл цивільного населення Ізраїлю ракетами з сектора Газа є абсолютно неприйнятним і веде до подальшої ескалації насильства.

Загострення конфлікту Ізраїлю з палестинцями

Конфлікт Ізраїлю з палестинцями загострився після початку священного для мусульман місяця Рамадан, коли ізраїльські сили безпеки заборонили проведення традиційного вечірнього збору палестинців в Старому місті Єрусалиму. Пізніше ескалація напруженості посприяла загрозі виселення кількох палестинських сімей в Східному Єрусалимі.

7 травня ізраїльська поліція розігнала присутніх там демонстрантів світлошумовими гранатами, потім відбулися зіткнення палестинців з поліцейськими у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. ЗМІ із посиланням на представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця повідомляло, що кількість палестинців, які отримали поранення в сутичках з співробітниками правоохоронних органів Ізраїлю в Східному Єрусалимі, зросла до 612.

10 травня в результаті запеклих зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силовиками знову постраждали сотні людей, близько 50 були госпіталізовані. Після того, як почався ракетний обстріл, ізраїльські військові у відповідь обстріляли цілі в секторі Газа. За даними ЦАХАЛ, в результаті були знищені троє активістів руху ХАМАС. Органи охорони здоров’я в секторі Газа повідомили про 20 убитих палестинців.