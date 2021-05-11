Сутички з поліцією у Східному Єрусалимі: кількість поранених арабів перевищило 610
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Число палестинців, які отримали поранення в сутичках з співробітниками правоохоронних органів Ізраїлю в Східному Єрусалимі, зросла до 612. Про це повідомила у вівторок у своїй електронній версії газета Al-Quds з посиланням на представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця, передає УНН.
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“Протягом дня в районі Храмової гори і Старого міста Єрусалима поранення отримали не менше 612 палестинців”, — наводить видання його слова.
Деталі
Як поінформувала в понеділок увечері Al-Quds, співробітники правоохоронних органів Ізраїлю силою вигнали парафіян в мечеті Аль-Акса. За її даними, ізраїльські поліцейські силою змусили віруючих покинути Аль-Аксу, застосовуючи сльозогінний газ, гумові кулі і світлошумові гранати.
У вівторок палестинська радіостанція Dunya Al Watan повідомила, що ізраїльські силовики залишають мечеть Аль-Акса через запасні ходи.
Нагадаємо
Заворушення на Храмовій горі в Єрусалимі почалися в суботу, 8 травня. В останній день Рамадану спалахнули жорстокі зіткнення між палестинцями та поліцією.
Ізраїльські силовики стріляли по прихожанам гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ, щоб змусити віруючих покинути Аль-Аксу.