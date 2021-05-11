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Столкновения с полицией в Восточном Иерусалиме: количество раненых арабов превысило 610

Столкновения с полицией в Восточном Иерусалиме: количество раненых арабов превысило 610

Киев  •  УНН

 • 15137 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Число палестинцев, получивших ранения в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме возросло до 612. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Al-Quds со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца, передает УНН.

Цитата

“В течение дня в районе Храмовой горы и Старого города Иерусалима ранения получили не менее 612 палестинцев”, — приводит издание его слова.

Детали

Как сообщила в понедельник вечером Al-Quds, сотрудники правоохранительных органов Израиля силой выгнали прихожан в мечети Аль-Акса. По ее данным, израильские полицейские силой заставили верующих покинуть Аль-Аксу, применяя слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Во вторник палестинская радиостанция Dunya Al Watan сообщила, что израильские силовики оставляют мечеть Аль-Акса через запасные ходы.

Напомним

Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме начались в субботу, 8 мая. В последний день Рамадана вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и полицией.

Израильские силовики стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы заставить верующих покинуть Аль-Аксу.

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