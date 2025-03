На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули жестокие столкновения между полицией и палестинцами: почти полсотни раненых

Детали

На месте Храмовой горы, где собрались десятки тысяч мусульманских молитв, чтобы отметить молитвы в последнюю пятницу Рамадана, произошли столкновения между сторонниками и силами безопасности.

По сообщениям Красного Креста, по меньшей мере 12 полицейских и 35 палестинцев были ранены, двое из них — в тяжелом состоянии. Одним из раненых стал израильский офицер, получивший камнем в лицо.

Полиция Израиля сообщила, что “полицейские войска начали применять меры борьбы с массовыми беспорядками некоторое время назад, пытаясь навести порядок после жестоких беспорядков на Храмовой горе, во время которых сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в сторону сил”.

Цитата

Лидер “Хамаса” Исмаил Ханья направил прямое сообщение премьер-министру Биньямину Нетаньяху, сказав ему “не играть с огнем”:

“Это борьба, в которой вы, ваша армия, ваша полиция и вся ваша страна не можете победить. Мы будем защищать Иерусалим, каких бы жертв это ни стоило”.

Violent clashes taking place at the Temple Mount between Palestinians and Israel police officers pic.twitter.com/IjlphjV04w

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 7, 2021

Дополнительно

Министерство иностранных дел Иордании осудило вход израильских войск на Храмовую гору и их “анималистические атаку” там сторонников. Катар также осудил вход израильских сил безопасности на гору Храм в результате столкновений, назвав это “провокацией для миллионов мусульман по всему миру”.

МИД Турции раскритиковал заявление министра общественной безопасности Израиля Гилада Ердана о целесообразности изменить статус-кво на Храмовой горе в Иерусалиме.