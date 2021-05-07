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На Храмовій горі у Єрусалимі спалахнули жорстокі сутички між поліцією та палестинцями: майже півсотні поранених

Київ • УНН

 • 20525 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На Храмовій горі у Єрусалимі в останній день Рамадану спалахнули жорстокі сутички між палестинцями та поліцією. Поранені щонайменше 47 осіб, серед них - 12 поліцейських. Про це пише УНН з посиланням на Jerusalem Post.

Деталі

На місці Храмової гори, де зібралися десятки тисяч мусульманських молитов, щоб відзначити молитви в останню п’ятницю Рамадану, відбулися сутички між прихильниками та силами безпеки.

За повідомленнями Червоного Хреста, щонайменше 12 поліцейських та 35 палестинців було поранено, двоє з них — у важкому стані. Одним з поранених став ізраїльський офіцер, який отримав каменем в обличчя.

Поліція Ізраїлю повідомила, що “поліцейські війська почали застосовувати заходи боротьби з масовими заворушеннями деякий час тому, намагаючись навести порядок після жорстоких заворушень на Храмовій горі, під час яких сотні підозрюваних почали кидати каміння, пляшки та інші предмети в бік сил”.

Цитата

Лідер “Хамасу” Ісмаїл Ханьє направив пряме повідомлення прем’єр-міністру Біньяміну Нетаньяху, сказавши йому “не грати з вогнем”:

“Це боротьба, в якій ви, ваша армія, ваша поліція і вся ваша країна не можете перемогти. Ми захищатимемо Єрусалим, яких би жертв це не вартувало”.

Співробітники прикордонної поліції закрили Дамаські ворота в Старому місті, намагаючись відновити контроль над ситуацією та перешкодити більшій кількості людей приєднатися до заворушень.

Violent clashes taking place at the Temple Mount between Palestinians and Israel police officers pic.twitter.com/IjlphjV04w

— Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 7, 2021

Додатково

Міністерство закордонних справ Йорданії засудило вхід ізраїльських військ на Храмову гору та їх “анімалістичну атаку” там на прихильників. Катар також засудив вхід ізраїльських сил безпеки на гору Храм внаслідок сутичок, назвавши це “провокацією для мільйонів мусульман по всьому світу”.

МЗС Туреччини розкритикував заяву міністра громадської безпеки Ізраїлю Гілада Ердана щодо доцільності змінити статус-кво на Храмовій горі в Єрусалимі.

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