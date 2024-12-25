Украина получила от ЕС 150 млн евро: куда пойдут деньги
Киев • УНН
Украина получила второй транш в 150 млн евро от ЕС по программе быстрого восстановления. Средства направят на питание школьников, восстановление инфраструктуры и поддержку аграрного сектора.
Украина получила второй транш в размере 150 млн евро от ЕС в рамках Соглашения о быстром восстановлении - их, как ожидается, направят на питание школьников, восстановление инфраструктуры и поддержку сельского хозяйства, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
"150 млн евро получила Украина от Европейского Союза. Средства будут направлены на обеспечение бесплатным питанием детей 1-4 классов, восстановление инфраструктуры, поддержку бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции", - написал Шмыгаль.
По его словам, это второй транш в рамках Соглашения между Украиной и ЕС по поддержке быстрого восстановления, которое предусматривает предоставление нашему государству 300 млн евро.
Он поблагодарил страны и институты ЕС за "важную поддержку восстановления нашей страны, помощь бизнесу и в обеспечении комфортных условий жизни для украинцев".
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