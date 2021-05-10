Ізраїльські танки вдарили по об'єктам ХАМАС у відповідь на запуск ракет

Цитата

“У відповідь на повітряні кулі з вибухівкою і чотири ракети, випущені вчора в бік Ізраїлю з Гази, танки збройних сил Ізраїлю щойно нанесли удар по терористичним об’єктам ХАМАС в Газі”, — йдеться в повідомленні.

Що передувало

Раніше ізраїльська армія повідомила, що з сектора Газа було випущено дві ракети. Одну з них перехопила система ПРО “Залізний купол”. Пізніше військові зафіксували ще два пуски з Гази, ракети впали на території самого сектора, не перелетівши кордон.

В кінці квітня армія Ізраїлю також повідомляла про запуск в сторону території країни трьох ракет з сектора Газа. Одну з ракет перехопила система ППО “Залізний купол”, ще дві розірвалися біля паркану безпеки на кордоні з сектором. Пізніше з території сектора Газа по Ізраїлю було випущено ще п’ять ракет. У відповідь Ізраїль відкрив вогонь по об’єктах ХАМАС.

Довідково

ХАМАС — палестинський ісламістський рух. Країни ЄС, США, Канада, Ізраїль визнали організацію терористичною. Україна не вважає ХАМАС терористичною організацією.