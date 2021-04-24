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Ракетний обстріл: палестинці із сектору Газа випустили 18 ракет по Ізраїлю

Ракетний обстріл: палестинці із сектору Газа випустили 18 ракет по Ізраїлю

Київ • УНН

 • 24784 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Палестинські терористи в секторі Газа випустили щонайменше 18 ракет в напрямку Ізраїлю в п'ятницю ввечері, що стало найсильнішою атакою з сектора за довгі місяці тиші. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Близько 11 години вечора в п'ятницю Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Гази було випущено три ракети, при цьому система "Залізний купол" перехопила один зі снарядів. Дві інші ракети впали на відкритій місцевості, повідомлень про поранення і пошкодження не надходило.

У відповідь на атаку ізраїльська армія за допомогою танка обстріляла пост ХАМАС в Газі.

Потім, близько 2 години ночі, в населених пунктах поблизу Гази знову кілька разів спрацювали сирени, і було очевидно, що було зроблено ще сім ракетних запусків. Повідомляється, що "Залізний купол" перехопив три ракети. Решта впали на відкритій місцевості.

Сирени знову включилися близько 3, 4 і 5-ї години ранку, і ще кілька ракет потрапили в відкриту місцевість.

Ракетні залпи пролунали після того, як правляча в Газі терористична група ХАМАС провела серію акцій протесту в секторі і закликала до насильства проти Ізраїлю після запеклих зіткнень в четвер у Єрусалимі між поліцією, екстремістськими єврейськими активістами і палестинськими демонстрантами.

Звертаючись до учасників протесту, високопоставлений лідер ХАМАС Махмуд Захар засудив рішення деяких арабських держав нормалізувати відносини з Ізраїлем в минулому році і розкритикував палестинську адміністрацію на Західному березі за продовження координації дій у сфері безпеки з Ізраїлем.

"Після довгої серії протестів і демонстрацій ми прийшли до висновку, що без зброї ми не можемо звільнити нашу землю, захистити наші святі місця, повернути наших людей на їх землю або зберегти нашу гідність", - сказав він.

Нагадаємо

Увечері в четвер, 22 квітня, поблизу Старого міста Єрусалима сталися сутички між арабами, ультраправими єврейськими активістами і поліцією. Близько 20 поліцейських отримали травми, троє були госпіталізовані. Поліція затримала понад 50 учасників протесту — і євреїв, і арабів. Палестинські джерела повідомляють про близько 100 арабів, які постраждали в зіткненнях. Серед євреїв також є поранені, зокрема, 15-річний підліток.

In response to rockets fired at Israel throughout the night, we just struck Hamas terror targets in Gaza, including:
underground infrastructure
rocket launchers

Terror targets civilians.
We target terror.

— Israel Defense Forces (@IDF) April 24, 2021

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