Ракетный обстрел: палестинцы из сектора Газа выпустили 18 ракет по Израилю

Детали

Около 11 часов вечера в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что из Газы были выпущены три ракеты, при этом система "Железный купол" перехватила один из снарядов. Две другие ракеты упали на открытой местности, сообщений о ранениях и повреждениях не поступало.

В ответ на атаку израильская армия с помощью танка обстреляла пост ХАМАС в Газе.

Затем, около 2 часов ночи, в населенных пунктах близ Газы снова несколько раз сработали сирены, и было очевидно, что было сделано еще семь ракетных запусков. Сообщается, что "Железный купол" перехватил три ракеты. Остальные упали на открытой местности.

Сирены снова включились около 3, 4 и 5 часов утра, и еще несколько ракет попали в открытую местность.

Ракетные залпы прозвучали после того, как правящая в Газе террористическая группа ХАМАС провела серию акций протеста в секторе и призвала к насилию против Израиля после ожесточенных столкновений в четверг в Иерусалиме между полицией, экстремистскими еврейскими активистами и палестинскими демонстрантами.

Обращаясь к участникам протеста, высокопоставленный лидер ХАМАС Махмуд Захар осудил решение некоторых арабских государств нормализовать отношения с Израилем в прошлом году и раскритиковал палестинскую администрацию на Западном берегу за продолжение координации действий в сфере безопасности с Израилем.

"После долгой серии протестов и демонстраций мы пришли к выводу, что без оружия мы не можем освободить нашу землю, защитить наши святые места, вернуть наших людей на их землю или сохранить наше достоинство", - сказал он.

Напомним

Вечером в четверг, 22 апреля, вблизи Старого города Иерусалима произошли столкновения между арабами, ультраправыми еврейскими активистами и полицией. Около 20 полицейских получили травмы, трое были госпитализированы. Полиция задержала более 50 участников протеста - и евреев, и арабов. Палестинские источники сообщают об около 100 арабов, которые пострадали в столкновениях. Среди евреев также есть раненые, в частности, 15-летний подросток.

In response to rockets fired at Israel throughout the night, we just struck Hamas terror targets in Gaza, including:

underground infrastructure

rocket launchers



Terror targets civilians.

We target terror.

- Israel Defense Forces (@IDF) April 24, 2021