Євросоюз і США засудили ракетні обстріли Ізраїлю

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У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив “глибоку заклопотаність” через ракетні обстріли, зроблені з території сектора Газа, контрольованого радикальним ісламістським рухом ХАМАС. “Не дивлячись на те, що кроки до деескалації повинні зробити всі сторони, Ізраїль, безумовно, має право захищати своє населення і територію від цих обстрілів”, — заявив Блінкен.

Напередодні представники Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що палестинські бойовики в секторі Газа випустили близько 150 ракет у бік Ізраїлю, кілька десятків з них були перехоплені оборонною системою “Залізний купол”.

Загострення конфлікту Ізраїлю з палестинцями

Конфлікт Ізраїлю з палестинцями загострився після початку священного для мусульман місяця Рамадан, коли ізраїльські сили безпеки заборонили проведення традиційного вечірнього збору палестинців в Старому місті Єрусалиму. Пізніше ескалація напруженості посприяла загрозі виселення кількох палестинських сімей в Східному Єрусалимі.

7 травня ізраїльська поліція розігнала присутніх там демонстрантів світлошумовими гранатами, потім відбулися зіткнення палестинців з поліцейськими у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі. ЗМІ із посиланням на представника Палестинського товариства Червоного Півмісяця повідомляло, що кількість палестинців, які отримали поранення в сутичках з співробітниками правоохоронних органів Ізраїлю в Східному Єрусалимі, зросла до 612.

10 травня в результаті запеклих зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силовиками знову постраждали сотні людей, близько 50 були госпіталізовані. Після того, як почався ракетний обстріл, ізраїльські військові у відповідь обстріляли цілі в секторі Газа. За даними ЦАХАЛ, в результаті були знищені троє активістів руху ХАМАС. Органи охорони здоров’я в секторі Газа повідомили про 20 убитих палестинців.