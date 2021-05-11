Евросоюз и США осудили ракетные обстрелы Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Евросоюз осудил ракетную атаку на Израиль и призвал немедленно прекратить насилие на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа. Обстрел гражданского населения Израиля ракетами из сектора Газа абсолютно неприемлем и ведет к дальнейшей эскалации насилия, цитирует представителя европейской дипломатии агентство dpa во вторник, 11 мая, передает УНН.
Детали
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил “глубокую озабоченность” из-за ракетных обстрелов, сделанных с территории сектора Газа, контролируемого радикальным исламистским движением ХАМАС. “Несмотря на то, что шаги к деэскалации должны сделать все стороны, Израиль, безусловно, имеет право защищать свое население и территорию от этих обстрелов”, — заявил Блинкен.
Накануне представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что палестинские боевики в секторе Газа выпустили около 150 ракет в сторону Израиля, несколько десятков из них были перехвачены оборонной системой “Железный купол”.
Обострение конфликта Израиля с палестинцами
Конфликт Израиля с палестинцами обострился после начала священного для мусульман месяца Рамадан, когда израильские силы безопасности запретили проведение традиционного вечернего сбора палестинцев в Старом городе Иерусалима. Позже эскалация напряженности способствовала угрозе выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме.
7 мая израильская полиция разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами, затем произошли столкновения палестинцев с полицейскими в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. СМИ со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца сообщало, что количество палестинцев, получивших ранения в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612.
10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками снова пострадали сотни человек, около 50 были госпитализированы. После того, как начался ракетный обстрел, израильские военные в ответ обстреляли цели в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате были уничтожены трое активистов движения ХАМАС. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили о 20 убитых палестинцев.