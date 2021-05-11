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В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет

В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет

Киев  •  УНН

 • 21330 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили за ночь по Израилю более 200 ракет, израильские военные в ответ поразили 140 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Об этом сообщил во вторник на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, передает УНН.

Цитата

“Более 200 ракет выпущены из сектора Газа по разным городам Израиля за ночь, около трети из них упали на территории самого сектора. В ответ Армия обороны Израиля поразила 140 военных целей радикалов в секторе, а также ликвидировала около 15 оперативников группировок ХАМАС и “Исламский джихад”, — сказал он.

Дополнение

Ранее Евросоюз и США осудили ракетную атаку на Израиль и призвали немедленно прекратить насилие на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа. Обстрел гражданского населения Израиля ракетами из сектора Газа является абсолютно неприемлемым и ведет к дальнейшей эскалации насилия.

Обострение конфликта Израиля с палестинцами

Конфликт Израиля с палестинцами обострился после начала священного для мусульман месяца Рамадан, когда израильские силы безопасности запретили проведение традиционного вечернего сбора палестинцев в Старом городе Иерусалима. Позже эскалация напряженности способствовала угрозе выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме.

7 мая израильская полиция разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами, затем произошли столкновения палестинцев с полицейскими в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. СМИ со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца сообщало, что количество палестинцев, получивших ранения в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612.

10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками снова пострадали сотни человек, около 50 были госпитализированы. После того, как начался ракетный обстрел, израильские военные в ответ обстреляли цели в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате были уничтожены трое активистов движения ХАМАС. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили о 20 убитых палестинцев.

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