В Израиле заявили, что радикалы из Газы выпустили по стране 200 ракет

Обострение конфликта Израиля с палестинцами
Конфликт Израиля с палестинцами обострился после начала священного для мусульман месяца Рамадан, когда израильские силы безопасности запретили проведение традиционного вечернего сбора палестинцев в Старом городе Иерусалима. Позже эскалация напряженности способствовала угрозе выселения нескольких палестинских семей в Восточном Иерусалиме.
7 мая израильская полиция разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами, затем произошли столкновения палестинцев с полицейскими в мечети Аль-Акса на Храмовой горе. СМИ со ссылкой на представителя Палестинского общества Красного Полумесяца сообщало, что количество палестинцев, получивших ранения в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме, возросло до 612.
10 мая в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками снова пострадали сотни человек, около 50 были госпитализированы. После того, как начался ракетный обстрел, израильские военные в ответ обстреляли цели в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, в результате были уничтожены трое активистов движения ХАМАС. Органы здравоохранения в секторе Газа сообщили о 20 убитых палестинцев.