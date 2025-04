Ізраїль повідомив про запуск понад 600 ракет з сектора Газа

Цитата

"До теперішнього часу зафіксовано близько 480 ракет, випущених з сектора Газа по території Ізраїлю, а також приблизно 150 випущених ракет впали всередині сектора Газа", - повідомили в армії.

Деталі

При цьому наголошується, що системи ППО країни перехопили близько 200 запущених ракет.

Крім того, в ЦАХАЛ показали, як одна з сотень ракет, випущених з Гази в бік Тель-Авіва і центру Ізраїлю, потрапила в цивільний автобус.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.



Hamas 'intentions are clear: kill Israeli civilians.



We will not stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe

- Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021



Раніше УНН стало відомо від місцевих жителів, що терористичні угруповання ХАМАС почали бомбити Тель-Авів і найближчі міста.

Контекст

Вранці, 11 травня, в Тель-Авіві в швидкому порядку почали відкривати бомбосховища, а також скасували робочий тиждень.



Після нічних заворушень в декількох містах, які супроводжувалися зіткненнями ізраїльських арабів з силовиками, влада Ізраїлю прийняла рішення викликати вісім рот резервістів прикордонної поліції для забезпечення порядку.