Израиль сообщил о запуске более 600 ракет из сектора Газа

Цитата

“До настоящего времени зафиксировано около 480 ракет, выпущенных из сектора Газа по территории Израиля, а также примерно 150 выпущеных ракет упали внутри сектора Газа”, — сообщили в армии.

Детали

При этом отмечается, что системы ПВО страны перехватили около 200 запущенных ракет.

Кроме того, в ЦАХАЛ показали, как одна из сотен ракет, выпущеных из Газы в сторону Тель-Авива и центра Израиля, попала в гражданский автобус.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.



Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.



We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021



Ранее УНН стало известно от местных жителей, что террористические группировки ХАМАС начали бомбить Тель-Авив и ближайшие города.

Контекст

Утром, 11 мая, в Тель-Авиве в скором порядке начали открывать бомбоубежища, а также отменили рабочую неделю.



После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля приняли решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка.