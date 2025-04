Рейс МАУ из Киева в Тель-Авив развернулся и направился на Кипр из-за обстрелов

Детали

Так, сообщается, что самолет должен был прибыть в 21:10 в Израиль. Он сделал несколько кругов над Средиземным морем, очевидно ожидая разрешения на посадку от израильской стороны, однако в итоге развернулся и направился в сторону Кипра, куда должен прибыть около 22:16.

По данным сервиса, такая же участь ожидала и ряд других рейсов, следовавших в Израиль, в частности рейса из Осло.

Due to ongoing rocket attacks on Tel Aviv, flights to TLV near the airport are either holding ( # PS777 ) or diverting ( # 5C902 ). Others still en route.



https://t.co/oVnICv0f0i



https://t.co/kZwgIvdrkV pic.twitter.com/WRpt9dqTAX

- Flightradar24 May 11, 2021

Что было раньше

Армия обороны Израиля во вторник сообщила о запуске более 600 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.

Контекст

Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов.

За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника - более 200.

В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад", сообщила армейская пресс-служба.