Рейс МАУ из Киева в Тель-Авив развернулся и направился на Кипр из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Из-за ракетных обстрелов и напряженной ситуации, рейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший из Борисполя, не долетев до Тель-Авива развернулся и отправился в сторону Кипра. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что самолет должен был прибыть в 21:10 в Израиль. Он сделал несколько кругов над Средиземным морем, очевидно ожидая разрешения на посадку от израильской стороны, однако в итоге развернулся и направился в сторону Кипра, куда должен прибыть около 22:16.
По данным сервиса, такая же участь ожидала и ряд других рейсов, следовавших в Израиль, в частности рейса из Осло.
Due to ongoing rocket attacks on Tel Aviv, flights to TLV near the airport are either holding ( # PS777 ) or diverting ( # 5C902 ). Others still en route. https://t.co/u0Mm0gghIl
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Что было раньше
Армия обороны Израиля во вторник сообщила о запуске более 600 ракет из сектора Газа в сторону Израиля.
Контекст
Резкое обострение ситуации на границе Израиля и сектора Газа началось с 18:00 по киевскому времени понедельника, когда стартовали массированные обстрелы израильских городов с палестинского анклава, в частности, не менее шести ракет были запущены по Иерусалиму, одна из них была перехвачена, еще одна упала в районе одного из пригородов.
За вечер понедельника из Газы было выпущено 150 снарядов, а за ночь вторника - более 200.
В ответ израильские военные поразили за 16 часов около полутора сотен военных целей радикальных организаций в секторе, включая полтора десятка оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад", сообщила армейская пресс-служба.