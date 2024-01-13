Ракетная атака рф на Чернигов: повреждены 15 домов, многоэтажка и магазины

В результате вражеского ракетного удара по жилому сектору Чернигова сегодня утром после предварительного обследования известно о повреждении 15 домов частного сектора, многоквартирного дома и 3 магазинов. Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако, пишет УНН.

Детали

По его словам, уже завезли OSB плиты, чтобы закрыть поврежденные от атаки окна.

Как сообщается, международные партнеры, которые адресно помогали пострадавшим после ракетного удара 19 августа помогут с восстановлением окон и владельцам помещений, пострадавших сегодня.

Также повреждены 14 квартир многоквартирного дома - преимущественно несущественно побиты балконные рамы. И 3 магазина, один неработающий, был уничтожен во время боевых действий 2022-го, сейчас восстанавливался и должен был заработать в феврале. Самое важное, что люди не пострадали - написал Ломако в Telegram.

К сожалению, как сообщается, россияне убили собаку возле одного из поврежденных домов.

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