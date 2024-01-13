Ракетная атака на частный сектор Чернигова: правоохранители показали последствия

Во время утренней вражеской атаки обломки ракеты нанесли разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова. В результате удара погибла собака. В полиции Черниговской области показали последствия вражеской атаки, сообщает УНН.

Сегодня утром русские военные в который раз коварно атаковали Украину воздушными средствами поражения. Обломками вражеской ракеты нанесены разрушения в секторе частной жилой застройки Чернигова. К счастью, люди не пострадали - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Как отмечается, в результате попадания обломков вражеской ракеты повреждения получили несколько частных домов и нежилых сооружений, одно здание практически разрушено. Во дворе, ближайшем к эпицентру попадания обломков, от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели.

Обломками вражеской ракеты повреждены дома в частном секторе Чернигова