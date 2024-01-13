Ракетна атака на приватний сектор Чернігова: правоохоронці показали наслідки
Київ • УНН
Осколки російської ракети пошкодили будинки в Чернігові, вбивши собаку.
Під час ранкової ворожої атаки уламки ракети завдали руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. Внаслідок удару загинув собака. В поліції Чернігівської області показали наслідки ворожої атаки, повідомляє УНН.
Сьогодні зранку російські військові вкотре підступно атакували Україну повітряними засобами ураження. Уламками ворожої ракети завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. На щастя, люди не постраждали
Як зазначається, внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру влучання уламків, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.
Уламками ворожої ракети пошкоджено будинки у приватному секторі Чернігова13.01.24, 09:17 • 36302 перегляди