Ракетна атака на приватний сектор Чернігова: правоохоронці показали наслідки

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Осколки російської ракети пошкодили будинки в Чернігові, вбивши собаку.

Під час ранкової ворожої атаки уламки ракети завдали  руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. Внаслідок удару загинув собака. В поліції Чернігівської області показали наслідки ворожої атаки, повідомляє УНН

Сьогодні зранку російські військові вкотре підступно атакували Україну повітряними засобами ураження. Уламками ворожої ракети завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. На щастя, люди не постраждали

- йдеться у повідомленні поліції у Facebook.

Як зазначається, внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру влучання уламків, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.

Уламками ворожої ракети пошкоджено будинки у приватному секторі Чернігова13.01.24, 09:17 • 36302 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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