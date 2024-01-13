Ракетна атака рф на Чернігів: пошкоджено 15 будинків, багатоповерхівка та магазини

Внаслідок ворожого ракетного удару по житловому сектору Чернігова сьогодні вранці після попереднього обстеження відомо про пошкодження 15 будинків приватного сектору, багатоквартирного будинку та 3 магазинів. Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако, пише УНН.

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За його словами, вже завезли OSB плити, аби закрити пошкоджені від атаки вікна.

Як повідомляється, міжнародні партнери, які адресно допомагали постраждалим після ракетного удару 19 серпня допоможуть із відновленням вікон і власникам помешкань, постраждалих сьогодні.

Також пошкоджено 14 квартир багатоквартирного будинку - переважно несуттєво побиті балконні рами. Та 3 магазини, один непрацюючий, був знищений під час бойових дій 2022-го, зараз відбудовувався в мав запрацювати у лютому. Найважливіше, що люди не постраждали