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Ракетна атака рф на Чернігів: пошкоджено 15 будинків, багатоповерхівка та магазини

Ракетна атака рф на Чернігів: пошкоджено 15 будинків, багатоповерхівка та магазини

Київ • УНН

 • 62606 перегляди

Російський ракетний обстріл пошкодив 15 будинків, багатоповерхівку та магазини в Чернігові; ніхто не постраждав, але загинула собака.

Внаслідок ворожого ракетного удару по житловому сектору Чернігова сьогодні вранці після попереднього обстеження відомо про пошкодження 15 будинків приватного сектору, багатоквартирного будинку та 3 магазинів.  Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако, пише УНН

Деталі 

За його словами, вже завезли OSB плити, аби закрити пошкоджені від атаки вікна. 

Як повідомляється, міжнародні партнери, які адресно допомагали постраждалим після ракетного удару 19 серпня допоможуть із відновленням вікон і власникам помешкань, постраждалих сьогодні. 

Також пошкоджено 14 квартир багатоквартирного будинку - переважно несуттєво побиті балконні рами. Та 3 магазини, один непрацюючий, був знищений під час бойових дій 2022-го, зараз відбудовувався в мав запрацювати у лютому. Найважливіше, що люди не постраждали

- написав Ломако у Telegram.

На жаль, як повідомляється, росіяни вбили собаку біля одного з пошкоджених будинків.

Ракетна атака на приватний сектор Чернігова: правоохоронці показали наслідки 13.01.24, 11:29 • 36648 переглядiв

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