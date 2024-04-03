Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

В результате ракетного обстрела российскими войсками города Днепр 2 апреля пострадали 18 человек, в том числе 5 детей, повреждены 4 учебных заведения, 9 жилых домов и десятки автомобилей, сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 2 апреля 2024 года враг совершил ракетную атаку на город Днепр.

В результате атаки пострадали 18 человек, 12 из них - госпитализированы. Среди пострадавших - пятеро детей в возрасте от 14 до 17 лет.

Повреждены 4 учебных заведения, 9 многоквартирных домов, в которых взрывной волной выбиты окна, десятки автомобилей горожан.

Тип вооружения устанавливается.

Осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18