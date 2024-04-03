Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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dneprДнепр
Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  5098 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  44000 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  120562 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  124391 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  122929 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113736 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  75692 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  100081 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119975 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

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1 апреля 2024, 09:33  •  211467 просмотра
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  483071 просмотра
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Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  453857 просмотра

Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

2 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела врагом города Днепр были ранены 18 человек, в том числе 5 детей, повреждены 4 учебных заведения, 9 жилых домов и десятки автомобилей.

Война •   •  16226 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/долл. , девальвировав ее на 25 копеек.

Экономика •   •  15610 просмотра
Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Кулеба примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров в Брюсселе 3-4 апреля, где будет обсуждаться увеличение военной помощи Украине, усиление противовоздушной обороны и наращивание мощностей по производству вооружений.

Война •   •  16790 просмотра
Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Байден выразил возмущение по поводу гибели 7 волонтеров гуманитарной миссии Всемирной центральной кухни в Газе, в том числе одного американца, призвав Израиль к быстрому расследованию и привлечению к ответственности виновных.

Новости Мира •   •  13617 просмотра
Байден отреагировал на гибель сотрудников WCK в Газе: Израиль не сделал достаточно для защиты волонтеров

Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Intel сообщила об увеличении операционных убытков своего литейного бизнеса на 7 миллиардов долларов в 2023 году.

Экономика •   •  14000 просмотра
Intel сообщила о 7 млрд долл. операционных убытков подразделения по производству чипов

Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли в результате пожара в подземном ночном клубе Masquerade в Стамбуле, Турция.

Новости Мира •   •  15371 просмотра
Пожар в ночном клубе в Стамбуле во время ремонта унес жизни 29 человек

россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

Ночью и утром россияне 5 раз обстреляли Сумскую область, атакуя гражданскую инфраструктуру авиабомбами, вызвав 23 взрыва.

Общество •   •  19861 просмотра
россияне ночью и утром 5 раз обстреляли Сумщину, ударили авиабомбами по гражданской инфраструктуре

США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Соединенные Штаты сняли санкции с бывшего европейского подразделения банка ВТБ.

Экономика •   •  18981 просмотра
США вывели из-под санкций бывшее европейское подразделение одного из крупнейших в рф банков

Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

11-летний мальчик погиб и еще 5 детей в возрасте 14-17 лет были ранены в результате российских обстрелов в Харьковской области и Днепре. Общее количество детей, пострадавших с начала российского вторжения, превысило 1 818.

Общество •   •  20027 просмотра
Один ребенок погиб, еще пятеро пострадали за сутки в результате российских обстрелов

россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

Еще трое жителей Николаевки Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов.

Общество •   •  20458 просмотра
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины